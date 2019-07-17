Талибы убили 18 спецназовцев в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» убили по меньшей мере 18 афганских спецназовцев во время столкновений на северо-западе Афганистана. Об этом 17 июля пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

По данным агентства, бой начался в понедельник вечером. Тогда группа из 36 спецназовцев начала штурмовать штаб-квартиру в Багдисе. Столкновение шло на протяжении нескольких часов.

По словам экс-парламентария провинции Кази Абдула Рахима Рахина, во время столкновений были уничтожены 19 боевиков, еще 20 ранены. Он также заявил, что талибы взяли в плен шестерых военных.

В Минобороны Афганистана информацию об инциденте подтвердили, но ничего не сообщили о жертвах конфликта со стороны военных.