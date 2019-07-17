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16:08   17 Июля 2019
Россия

Брать на работу в РЖД людей из списка экстремистов запретят в России

Брать на работу в РЖД людей из списка экстремистов запретят в России

Российские депутаты приняли закон, который запрещает нанимать на работу в РЖД людей из списка лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Теперь документ рассмотрит Совфед. 

В тексте закона сказано, что на работу, которая непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой, запрещено брать работников, которые причастны к экстремистской деятельности или терроризму.

«В случае включения в данный перечень работника, выполняющего такую работу, трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя», — отмечается в документе.

Закон призван повысить безопасность движения на железнодорожной транспорте.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #законопроект #экстремизм #ржд

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