Брать на работу в РЖД людей из списка экстремистов запретят в России

Российские депутаты приняли закон, который запрещает нанимать на работу в РЖД людей из списка лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Теперь документ рассмотрит Совфед.

В тексте закона сказано, что на работу, которая непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой, запрещено брать работников, которые причастны к экстремистской деятельности или терроризму.

«В случае включения в данный перечень работника, выполняющего такую работу, трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя», — отмечается в документе.

Закон призван повысить безопасность движения на железнодорожной транспорте.