Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
15:50   17 Июля 2019
Весь мир

Visa купила немецкое программное обеспечение для платежных терминалов

Visa купила немецкое программное обеспечение для платежных терминалов

Американская компания по обслуживанию банковских карт Visa купила немецкого поставщика программного обеспечения Payworks для pos-терминалов. Финансовые условия сделки компания не раскрыла, однако представители Visa отметили, что данный шаг позволит предложить унифицированный способ оплаты независимо от того, платят ли клиенты в магазине, в приложении или через интернет​​​.

«Приобретение основано на стратегическом партнерстве и инвестициях Visa в Payworks в феврале 2018 года», — добавили в американской компании. 

Visa внедрит облачное решение Payworks, чтобы обрабатывать платежи в магазинах вместе с платформой управления цифровыми платежами CyberSource. Так получится создать полностью интегрированное решение по приему платежей для продавцов и эквайеров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #германия #visa #банковские карты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...