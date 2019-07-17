Visa купила немецкое программное обеспечение для платежных терминалов

Американская компания по обслуживанию банковских карт Visa купила немецкого поставщика программного обеспечения Payworks для pos-терминалов. Финансовые условия сделки компания не раскрыла, однако представители Visa отметили, что данный шаг позволит предложить унифицированный способ оплаты независимо от того, платят ли клиенты в магазине, в приложении или через интернет​​​.

«Приобретение основано на стратегическом партнерстве и инвестициях Visa в Payworks в феврале 2018 года», — добавили в американской компании.

Visa внедрит облачное решение Payworks, чтобы обрабатывать платежи в магазинах вместе с платформой управления цифровыми платежами CyberSource. Так получится создать полностью интегрированное решение по приему платежей для продавцов и эквайеров.