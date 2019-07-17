Продажи водки в России снизились за последние полгода

Розничные продажи водки в РФ за первое полугодие текущего года составили 34,3 миллиона декалитров — это на 0,3 процента меньше, чем за аналогичный период с января по июнь прошлого года.

При этом продажи коньяка за последнее полугодие выросли на 4,1 процент — до 5,4 миллионов декалитров, а продажи игристых вин и шампанского увеличились на 0,5 процентов до 6,6 миллионов декалитров, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей Интерфаксу. Рост продаж тихих вин составил 2,1 процента и дошел до 24,3 миллионов декалитров.

Динамика продаж слабоалкогольных напитков крепостью менее 9 градусов положительная — за полгода она возросла на 24,1 процента, до 2,7 декалитров. Не считая пива, сидра и медовухи в России продали 99,8 миллионов декалитров алкоголя за первое полугодие — это на полтора процента больше, чем в прошлом году.

Напомним, в среду в Минздраве предложили запретить продажу алкоголя и табака в магазинах, расположенных в жилых районах и домах: главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн предположил, что такие меры помогут сократить уровень потребления алкоголя россиянами.