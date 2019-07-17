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15:47   17 Июля 2019
Весь мир

Трех турецких дипломатов расстреляли в ресторане в Ираке

Трех турецких дипломатов расстреляли в ресторане в Ираке

Заместитель генерального консула Турции в Ираке и два других дипломата погибли в Эрбиле в результате вооруженного нападения на ресторан.

Об этом сообщили в иракских органах безопасности. Отмечается, что в заведение ворвался неизвестный и из огнестрельного оружия начал расстреливать сотрудников турецкого консульства в Эрбиле - столице Иракского Курдистана. 

Как сообщает РИА Новости, посольство Турции в Багдаде подтвердило информацию о совершении атаки на турецких дипломатов  и гибель нескольких из них.

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Автор: Ольга Шпакова
#турция #происшествия #ирак #нападение #посольство турции

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