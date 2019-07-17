Трех турецких дипломатов расстреляли в ресторане в Ираке
Заместитель генерального консула Турции в Ираке и два других дипломата погибли в Эрбиле в результате вооруженного нападения на ресторан.
Об этом сообщили в иракских органах безопасности. Отмечается, что в заведение ворвался неизвестный и из огнестрельного оружия начал расстреливать сотрудников турецкого консульства в Эрбиле - столице Иракского Курдистана.
لە رووداوی تەقەکردنەکەی هەولێر کوژرا و بریندار هەن چەند وێنەیەک لە شوێنی رووداوەکە pic.twitter.com/O1BQQRJSxv— Rudaw (@Rudawkurdish) July 17, 2019
Как сообщает РИА Новости, посольство Турции в Багдаде подтвердило информацию о совершении атаки на турецких дипломатов и гибель нескольких из них.