Трех турецких дипломатов расстреляли в ресторане в Ираке

Заместитель генерального консула Турции в Ираке и два других дипломата погибли в Эрбиле в результате вооруженного нападения на ресторан.

Об этом сообщили в иракских органах безопасности. Отмечается, что в заведение ворвался неизвестный и из огнестрельного оружия начал расстреливать сотрудников турецкого консульства в Эрбиле - столице Иракского Курдистана.

لە رووداوی تەقەکردنەکەی هەولێر کوژرا و بریندار هەن چەند وێنەیەک لە شوێنی رووداوەکە pic.twitter.com/O1BQQRJSxv — Rudaw (@Rudawkurdish) July 17, 2019

Как сообщает РИА Новости, посольство Турции в Багдаде подтвердило информацию о совершении атаки на турецких дипломатов и гибель нескольких из них.