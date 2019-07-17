Российский президент Владимир Путин прибыл на Валаам, чтобы посетить с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко службу в мужском монастыре.

Стоит отметить, что глава республики впервые приехал на священное место. Российский лидер же был здесь около десяти раз. Лукашенко, как сообщается, с благочестием подготовился к поездке. Каждый год Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь принимает свыше 100 тысяч паломников и туристов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский и белорусский лидеры во время визита на Валаам осмотрят его главный собор и музей, а также посетят несколько скитов.

«Это неформальная поездка, день неформального общения», — отметил он.

Общение Путина и Лукашенко продолжится в формальной обстановке вечером на форуме регионов Союзного государства в Санкт-Петербурге.

Также утром стало известно, что Лукашенко прилетел в петербургский аэропорт «Пулково», где его встретил врио губернатора города Александр Беглов. Оттуда белорусский президент направился в Валаам.