Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
15:35   17 Июля 2019
Россия

Путин прибыл на Валаам

Путин прибыл на Валаам

Российский президент Владимир Путин прибыл на Валаам, чтобы посетить с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко службу в мужском монастыре.

Стоит отметить, что глава республики впервые приехал на священное место. Российский лидер же был здесь около десяти раз. Лукашенко, как сообщается, с благочестием подготовился к поездке. Каждый год Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь принимает свыше 100 тысяч паломников и туристов.

Путин прибыл на Валаам

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский и белорусский лидеры во время визита на Валаам осмотрят его главный собор и музей, а также посетят несколько скитов.

«Это неформальная поездка, день неформального общения», — отметил он.

Общение Путина и Лукашенко продолжится в формальной обстановке вечером на форуме регионов Союзного государства в Санкт-Петербурге.

Также утром стало известно, что Лукашенко прилетел в петербургский аэропорт «Пулково», где его встретил врио губернатора города Александр Беглов. Оттуда белорусский президент направился в Валаам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #монастырь #лукашенко #валаам

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...