Российский лидер Владимир Путин может приехать на День ВМФ в Санкт-Петербург. Об этом 17 июля сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

По информации газеты, глава государства, возможно, примет участие в мероприятиях в честь Дня Военно-морского флота. Путин два года приезжает в Северную столицу, где лично приветствует участников парада, который проходит в акватории Невы.

По всей видимости, Владимир Путин и в этом году не пропустит масштабного морского мероприятия. Так, в управлении пресс-службы и информации российского президента уже открыт прием заявок для тех, кто планирует освещать торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге.

В России день ВМФ по традиции отмечается в последнее воскресенье июля. В 2019 году праздник выпадет на 28 июля. В Санкт-Петербурге уже начали готовиться к торжеству.