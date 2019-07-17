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15:38   17 Июля 2019
Россия

Путин может приехать на День ВМФ в Санкт-Петербург

Путин может приехать на День ВМФ в Санкт-Петербург

Российский лидер Владимир Путин может приехать на День ВМФ в Санкт-Петербург. Об этом 17 июля сообщают «Санкт-Петербургские ведомости». 

По информации газеты, глава государства, возможно, примет участие в мероприятиях в честь Дня Военно-морского флота. Путин два года приезжает в Северную столицу, где лично приветствует участников парада, который проходит в акватории Невы. 

По всей видимости, Владимир Путин и в этом году не пропустит масштабного морского мероприятия. Так, в управлении пресс-службы и информации российского президента уже открыт прием заявок для тех, кто планирует освещать торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. 

В России день ВМФ по традиции отмечается в последнее воскресенье июля. В 2019 году праздник выпадет на 28 июля. В Санкт-Петербурге уже начали готовиться к торжеству.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #общество #день вмф #вмф рф

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