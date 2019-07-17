Пожизненные сроки за участие в мятеже в Турции получили 53 человека

Суд в Стамбуле приговорил к пожизненному сроку 53 человека. Их обвиняют в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года. Об этом пишет агентство Anadolu в среду, 17 июля.

По мнение суда, все обвиняемые пытались захватить аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Еще 76 человек, проходивших по этому делу, получили по 12,5 лет тюрьмы. Им вменяют «помощь террористической организации».

Напомним, группа мятежников попыталась устроить военный переворот в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Жертвами мятежа стали более 250 турецких граждан, более двух тысяч пострадали. Власти подавили его. После мятежа арестовали более 50 тысяч человек, уволили или отстранили от работы более 160 тысяч госслужащих, включая военных.

Турецкое руководство обвиняет организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота. При этом сам Гюлен, который сейчас живет в США, это отрицает, а переворот осуждает.