Лавров обсудил с коллегой из Кот-д'Ивуара сотрудничество двух стран

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в среду, 17 июля, встретился со своим коллегой из Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано. Министры обсудили сотрудничество двух государств, а также урегулирование конфликтов в Африке.

C.В.#Лавров: ????Отношения между нашими странами традиционно дружественные, развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Подтвердили взаимную заинтересованность в углублении и наращивании двусторонних связей ????https://t.co/CKKs096Wc9 pic.twitter.com/iCcsAJDMyG — МИД России ???????? (@MID_RF) July 17, 2019

В МИД РФ сообщили, что во время переговоров стороны предметно обсудили ряд актуальных вопросов российско-ивуарского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Также министры подчеркнули необходимость расширять деловые связи, совместные проекты в энергетике и сельском хозяйстве.

«Министры в конструктивном доверительном ключе обменялись мнениями по ключевым проблемам глобальной и общеафриканской повестки дня с акцентом на вопросы реформирования СБ ООН, борьбы с международным терроризмом», — сообщили в министерстве.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.