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15:42   17 Июля 2019
Весь мир

Лавров обсудил с коллегой из Кот-д'Ивуара сотрудничество двух стран

Лавров обсудил с коллегой из Кот-д'Ивуара сотрудничество двух стран

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в среду, 17 июля, встретился со своим коллегой из Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано. Министры обсудили сотрудничество двух государств, а также урегулирование конфликтов в Африке.

В МИД РФ сообщили, что во время переговоров стороны предметно обсудили ряд актуальных вопросов российско-ивуарского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Также министры подчеркнули необходимость расширять деловые связи, совместные проекты в энергетике и сельском хозяйстве.

«Министры в конструктивном доверительном ключе обменялись мнениями по ключевым проблемам глобальной и общеафриканской повестки дня с акцентом на вопросы реформирования СБ ООН, борьбы с международным терроризмом», — сообщили в министерстве.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#лавров #политика #мид рф #кот-дивуар

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