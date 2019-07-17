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15:30   17 Июля 2019
Россия

ФНС опровергла сбои в работе ЗАГСов, о которых ранее сообщали СМИ

ФНС опровергла сбои в работе ЗАГСов, о которых ранее сообщали СМИ

Российские ЗАГСы работали и работают без сбоев в штатном режиме: обновление системы единого госреестра ЗАГС не повлияло на работу учреждений — для таких случаев предусмотрен автономный офлайн-режим, сообщили в Федеральной налоговой службе.

«Для таких случаев предусмотрен офлайн-режим, который позволяет регистрировать актовую запись автономно на рабочем компьютере сотрудника органа ЗАГС», — сообщил официальный представитель ФНС России Борис Беляков в интервью телеканалу «360».

Беляков уточнил, что новый акт можно зарегистрировать в офлайн-режиме, после чего запись автоматически перенесется в общую базу данных. Некоторые отдаленные населенные пункты работают преимущественно в таком режиме, объясняет представитель ФНС.

«Ограничений по работе в офлайн-режиме нет — система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», — добавил Беляков.

ФНС опровергла сбои в работе ЗАГСов, о которых ранее сообщали СМИ

Ранее 16 июля сообщалось о сбоях в работе некоторых российских ЗАГСов — в Новочеркасске, Екатеринбурге, Ульяновске, Пермском крае, Казани, Ростове-на-Дону и других регионах два дня граждане не могли получить необходимые свидетельства. Позже стало известно об обновлении электронной системы ЗАГС, которая не повлияет на регистрацию новых актов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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