Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
15:24   17 Июля 2019
Россия

Песков заявил, что Россия не признает следствия по MH17

Песков заявил, что Россия не признает следствия по MH17

Российская сторона не считает объективным следствие и суд по катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Москве так и не предоставили возможности для совместной работы. Об этом 17 июля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

По словам Пескова, отношение к следствию, ведущемуся в Нидерландах, хорошо известно — Россия не считает его объективным. Он напомнил, что РФ с самого начала предлагала вместе искать виновных в ужасной трагедии. 

«России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективных результаты такого следствия без участия нашей страны», — сказал он. 

При этом Песков добавил, что в позиции РФ ничего не изменилось. 

Ранее официального представителя Кремля журналисты на пресс-конференции попросили прокомментировать следствие по катастрофе рейса МН17. 

Малайзийский Boeing потерпел крушение во время рейса из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украина обвинила в случившейся трагедии ополченцев, а они, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество #boeing #малайзийский боинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...