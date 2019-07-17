Песков заявил, что Россия не признает следствия по MH17

Российская сторона не считает объективным следствие и суд по катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Москве так и не предоставили возможности для совместной работы. Об этом 17 июля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, отношение к следствию, ведущемуся в Нидерландах, хорошо известно — Россия не считает его объективным. Он напомнил, что РФ с самого начала предлагала вместе искать виновных в ужасной трагедии.

«России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективных результаты такого следствия без участия нашей страны», — сказал он.

При этом Песков добавил, что в позиции РФ ничего не изменилось.

Ранее официального представителя Кремля журналисты на пресс-конференции попросили прокомментировать следствие по катастрофе рейса МН17.

Малайзийский Boeing потерпел крушение во время рейса из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украина обвинила в случившейся трагедии ополченцев, а они, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте.