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15:31   17 Июля 2019
Россия

ГД приняла в первом чтении увеличение акцизов на вино с 2020 года

ГД приняла в первом чтении увеличение акцизов на вино с 2020 года

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с будущего года будут увеличены акцизы на вино. Об этом стало известно в среду, 17 июля.

Также документ относит виноматериалы и виноград, который, в частности, используют для производства не только вина, но и шампанского, к подакцизным товарам. Соответственно, ставка акциза на обе составляющие будет ежегодно расти на один рубль до 2022 года, когда она достигнет 33 рублей за литр и 32 рублей за тонну соответственно.

Вместе с тем, акцизы на вина в будущем году составят 31 рубль за литр. Сейчас она меньше в 1,7 раз — 18 рублей. Налог на игристые вина вырастет всего на 4 рубля — до 40. Стоит отметить, что ставки на отечественные и импортные напитки уравниваются, а российские производители сырья получат налоговый вычет, если будут надлежащим образом использовать продукт.

ГД приняла в первом чтении увеличение акцизов на вино с 2020 года

Косвенная пошлина на негазированное вино, в частости фруктовое,  без добавления ректификованного этилового спирта в будущем году составит 31 рубль, в 2021 — 32 рубля, а в 2022 — 33 рубля.

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Автор: Анна Манц
#госдума #вино #акциз

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