Три ТОР в Кузбассе пополнились пятью новыми резидентами

Представитель администрации Кемеровской области в среду, 17 июля, сообщил, что список резидентов Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новокузнецк» пополнился двумя новыми компаниями. По его словам, территория стала третьей в РФ по количеству резидентов.

Статус резидента получили компании «Айсберг» с проектом производства промышленных радиаторов, а также «ИСЕ «НЗПМ» с проектом создания сервиса завода проходческих машин​​​. Общая стоимость инвестиции «Айсберга» — 39 миллионов рублей, а «ИСЕ «НЗПМ» — почти 24 миллиона рублей. Количество новых рабочих мест 43 и 44 соответственно.

Еще две компании стали резидентами Территории опережающего социально-экономического развития «Юрга». Компания «Восток» с проектом выпуска машин по оптимизации маневровых работ и «Дабл Медикал.ру2» с медицинскими изделиями для травматологии и ортопедии. Общая стоимость инвестиции «Востока» — 20 миллионов рублей, «Дабл Медикал.ру2» — более 177 миллионов рублей. Количество новых рабочих мест 20 и 25 соответственно.

Территория опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск» пополнится резидентом «Импульс» с проектом модернизации производства твердотопливных котлов. Общая стоимость инвестиции компании — 16 миллионов рублей с десятью новыми рабочими местами.