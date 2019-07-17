Российская компания не занималась подготовкой к салюту в Минске

Технический директор российской компании «Пиро-Росс» Константин Шаповалов сообщил, что сотрудники его компании не занимались подготовкой фейерверков к запуску в Минске 3 июля, когда из-за взрыва салютов погибла женщина и пострадали 10 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее 17 июля российское посольство в Белоруссии сообщило, что двум гражданам РФ предъявили обвинения в рамках дела о взрывах фейерверков на салюте в честь Дня независимости в Минске.

СК Белоруссии сообщал, что в деле фигурируют четыре человека, двое - в статусе подозреваемых. Как сообщалось, в рамках дела будет проведена экспертиза с целью определить причины взрывов салютных установок.

Как заявил Шаповалов, следователи пытаются свалить вину на сотрудников его компании, но в их задачи не входила подготовка снарядов к запуску. Он также отметил, что обращений с белорусской стороны не поступало. Компания наняла адвокатов и занимается подготовкой необходимых материалов.

Глава СК Белоруссии Иван Носкевич 11 июля сообщил, что двух россиян арестовали по делу о ЧП при салюте в Минске. У следователей есть четыре версии произошедшего.