Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов поделился с «Политикой Сегодня» подробностями своей инициативы выдать школьникам специальные смартфоны или «шкулфоны», вместо привычных гаджетов. По словам народного избранника, устройством можно будет пользоваться и за пределами учебных заведений.

«Это очень удобно, поскольку ребенок все время будет подключен ко всем современным образовательным сервисам. — объяснил Чернышов.— Ему не нужно будет оставлять свой телефон где-то. Это мобильное устройство может быть интегрировано в учебный процесс. В любое время его можно использовать».

У «шкулфона» появятся и другие преимущества перед обычным смартфоном, не сомневается депутат. Например, безопасный доступ к сети и защита от агрессивных сверстников.

«Сейчас существуют специальные фильтры, которые можно установить в интернете и на социальные сети, когда будут блокироваться группы, в которых распространены грубость, жестокость и насилие», — уточняет он.

Еще один большой плюс нового смартфона, по мнению Чернышова — это его универсальность. С его появлением разногласия между юными обладателями дорогих «яблочных» устройств и более дешевых гаджетов отойдут в прошлое.

«Я считаю, что важно, чтобы не было социальных конфликтов — а потому важно соблюдать идентичность и однообразие. Крутой и кликабельный телефон. Зачем тебе нужен твой обычный мобильник, если у тебя будет высокотехнологичное устройство, привязанное ко всем сервисам, в которое внедрены новейшие разработки для образования», — не сомневается в превосходстве «шкулфона» депутат.

Вдобавок, телефон позволит школьникам в несколько кликов получить доступ к сокровищнице знаний: порталам Московской электронной школы и Российской электронной школы. Все учебники и литература будут под рукой. «Шкулфон», как предполагается, будет настолько хорош, что в некоторых случаях сможет частично заменить живого педагога.

«Если учитель рассказывает не совсем интересно, то можно, в том числе через новые технологии делать интернет-уроки. Так, во время занятия, на котором разбирают Бородинское сражение: можно включить онлайн-трансляцию из какого-то музея», — с энтузиазмом говорит Чернышов.

Устройство, впрочем, не лишено недостатков. Любителям игр «шкулфон» может прийтись не по вкусу — приложения из плеймаркетов устанавливать не получится. Выдавать устройства депутат предлагает, начиная с пятого класса, а его разработкой и производством может заняться госкорпорация «Ростех». Во сколько обойдется высокотехнологичный отечественный аналог смартфона для школьников, народный избранник оценивать не взялся.

За запрет мобильных телефонов в школах ранее высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ссылаясь на жалобы педагогов, которых дети часто не слушают на уроках, заглядывая в гаджеты. По мнению сенатора, хорошей альтернативой мог бы стать популярный на заре 21 века кнопочный телефон. Ведь так дети не будут отвлекаться и завидовать сверстникам с дорогими смартфонами.