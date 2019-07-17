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15:21   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков заявил, что электронную очередь на получение гражданства РФ планируют создать в самопровозглашенной республике. В паспортные столы ДНР такая очередь заработала 1 июля.

Запись в нее ведется в единых центрах связи. По словам замминистра, в республике рассматривают возможность привлечь к паспортизации местного мобильного оператора «Лугаком». 

«Сейчас идут переговоры, мы получили технические задания от коллег из МВД, и в том числе будет задействован наш оператор», — сообщил Першиков.

Напомним, 24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ, который упрощает жителям юго-восточных регионов Украины получение гражданства России. Решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» и соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Говоря об указе, Путин заявил, что у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

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Автор: Арсений Аскольский
#лнр #паспорт рф

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