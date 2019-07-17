Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

Житель Ставропольского края подозревается в даче взятки сотруднику УФСБ. Об этом 17 июля сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по краю.

В сообщении ведомства сказано, что подозреваемый в мае предложил старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ России по Ставропольскому краю взятку в размере 20 миллионов рублей. Уточняется, что житель Ставрополья представлял интересы ООО «Регион Спец Экология» и ООО «Югстрой». При этом сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента.

«Впоследствии подозреваемый передал оперативнику 19 млн 985 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками спецслужбы», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства дела.