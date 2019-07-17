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15:03   17 Июля 2019
Россия

Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

Житель Ставропольского края подозревается в даче взятки сотруднику УФСБ. Об этом 17 июля сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по краю. 

В сообщении ведомства сказано, что подозреваемый в мае предложил старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ России по Ставропольскому краю взятку в размере 20 миллионов рублей. Уточняется, что житель Ставрополья представлял интересы ООО «Регион Спец Экология» и ООО «Югстрой». При этом сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента.

«Впоследствии подозреваемый передал оперативнику 19 млн 985 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками спецслужбы», — сказано в сообщении. 

В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства дела. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #взятка #общество #ставрополье

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