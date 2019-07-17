Истребитель F-15 аварийно сел в Польше

Истребитель четвертого поколения F-15 совершил аварийную посадку на авиабазе в польском городе Повидзе. Об этом в среду, 17 июля, пишет портал slupca.pl.

Сообщения о произошедшем поступили от пожарных.

По словам очевидцев, в небе были замечены два истребителя, один из которых был поврежден — у него дымился двигатель. Вероятно, это повреждение и стало причиной аварией.

По предварительным данным, никто в результате случившегося не пострадал.

Поскольку на вооружении ВВС Польши нет истребителей F-15, самолет может принадлежать кому-то из союзников страны по НАТО.