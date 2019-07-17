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14:47   17 Июля 2019
Россия

Путин назначил Рогачева послом в Лесото

Путин назначил Рогачева послом в Лесото

Российский лидер Владимир Путин назначил нового посла РФ в Королевстве Лесото. Им стал Илья Рогачев. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации в среду, 17 июля.

Кроме того, глава государства назначил Рогачева российским послом в Южно-Африканской Республике. Ранее Путин подписал указ об освобождении Михаила Петракова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ ЮАР и Лесото по совместительству.

Королевство Лесото находится в Южной Африке. Государство полностью окружено территорией ЮАР.  

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #посол #юар #лесото

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