Путин назначил Рогачева послом в Лесото

Российский лидер Владимир Путин назначил нового посла РФ в Королевстве Лесото. Им стал Илья Рогачев. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации в среду, 17 июля.

Кроме того, глава государства назначил Рогачева российским послом в Южно-Африканской Республике. Ранее Путин подписал указ об освобождении Михаила Петракова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ ЮАР и Лесото по совместительству.

Королевство Лесото находится в Южной Африке. Государство полностью окружено территорией ЮАР.