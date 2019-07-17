Россельхознадзор сделает в аптеках контрольные закупки лекарств для животных
Депутаты Государственной думы в среду, 17 июля, приняли во втором чтении законопроект о наделении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору полномочиями по проведению в аптеках контрольных закупок лекарственных препаратов для животных.
Редакция первого чтения устанавливала возможность ввоза на российскую территорию незарегистрированных лекарств для лечения животных из зоосадов, цирков, океанариумов, дельфинариев, а также для диких животных, которые принадлежат к видам, занесенным в Красные книги РФ.
ГД поддержала поправку к законопроекту, которая наделит Россельхознадзор полномочиями по проведению контрольных закупок лекарств для ветеринарного применения. Ведомство сможет проверить, соблюдает ли розничная торговля правила и не продает ли фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные лекарства для животных.
При проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции, ввозимой на территорию России, за прошлую неделю выявлено 13 объектов, карантинных для Евразийского экономического союза. Среди них: зерновка рода калособрухус и калифорнийский трипс.https://t.co/IW1fVScfMS— Пресс-служба Россельхознадзора (@fsvps) 17 июля 2019 г.