Законопроект о виде на жительство в РФ приняла ГД после второго чтения

Государственная дума на заседании 17 июля приняла во втором чтении законопроект, упрощающий получение разрешений на временное проживание и вида на жительство в России.

В среду в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» были внесены изменения, как и в отдельные законодательные акты по упрощению порядка получения разрешения на временное проживание и вида на жительство некоторым категориям иностранцев и лицам, не имеющим гражданства.

Правительственный проект предлагает рассматривать заявления на разрешения для временного проживания четыре месяца вместо шести. Иностранцам, родившимся в России, состоящим в браке с россиянами, участникам программы по добровольному переселению соотечественников и беженцам такие разрешения будут выдаваться вне установленной квоты. Также новые поправки предполагают практику по предоставлению бессрочного вида на жительство в РФ.

Вид на жительство без полученного разрешения на временное проживание могут иметь иностранцы, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом советское гражданство, депортированные из Крыма и их родственники.

Напомним, 9 июля Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий россиян с инвалидностью от обязательного подтверждения своего статуса на бумажном носителе.