Лавров заявил о желании РФ выйти на новый уровень сотрудничества с Африкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о желании РФ выйти на новый уровень сотрудничества со странами Африки. Этому поспособствует саммит в Сочи в октябре 2019 года, отметил министр. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости.

В среду Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Кот-д'Ивуара. Министр заявил, что российская сторона хочет вывести сотрудничество с Африкой на качественно новый уровень.

«И более того, этот уровень уже начинает формироваться, и я уверен, что важнейшим этапом в наших партнерских связях, в их углублении, обогащении станет саммит, который пройдет в Сочи 24 октября», — передает агентство его слова.

Министр иностранных дел напомнил, что товарооборот между РФ и Африкой по результатам прошлого года превысил 20 миллиардов долларов. При этом Лавров отметил, что это существенное достижение.

«По крайней мере по сравнению с 2015 годом это более чем трехкратное увеличение объема торговли, и мы договорились, что будем эту динамику всячески поддерживать», — подчеркнул дипломат.

Лавров также затронул тему роста сотрудничества с Африкой в области образования. Он напомнил, что Россия обучает африканцев в области подготовки кадров. Причем, это касается не только гражданских специальностей, но и военных.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка. Мероприятие пройдет осенью 2019 года в Сочи.