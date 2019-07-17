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14:35   17 Июля 2019
Россия

Лавров заявил о желании РФ выйти на новый уровень сотрудничества с Африкой

Лавров заявил о желании РФ выйти на новый уровень сотрудничества с Африкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о желании РФ выйти на новый уровень сотрудничества со странами Африки. Этому поспособствует саммит в Сочи в октябре 2019 года, отметил министр. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости. 

В среду Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Кот-д'Ивуара. Министр заявил, что российская сторона хочет вывести сотрудничество с Африкой на качественно новый уровень. 

«И более того, этот уровень уже начинает формироваться, и я уверен, что важнейшим этапом в наших партнерских связях, в их углублении, обогащении станет саммит, который пройдет в Сочи 24 октября», — передает агентство его слова. 

Лавров заявил о желании РФ выйти на новый уровень сотрудничества с Африкой

Министр иностранных дел напомнил, что товарооборот между РФ и Африкой по результатам прошлого года превысил 20 миллиардов долларов. При этом Лавров отметил, что это существенное достижение. 

«По крайней мере по сравнению с 2015 годом это более чем трехкратное увеличение объема торговли, и мы договорились, что будем эту динамику всячески поддерживать», — подчеркнул дипломат. 

Лавров также затронул тему роста сотрудничества с Африкой в области образования. Он напомнил, что Россия обучает африканцев в области подготовки кадров. Причем, это касается не только гражданских специальностей, но и военных. 

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка. Мероприятие пройдет осенью 2019 года в Сочи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #африка #общество

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