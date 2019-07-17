Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon

Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование против американского интернет-магазина Amazon. В рамках расследования эксперты обратят внимание на совмещение магазина функций торговой площадки и ритейлера, а также оценят, не нарушает ли компания правила конкуренции, отметили в ЕК.

Как отмечается в сообщении, Amazon предоставляет свою площадку для независимых продавцов и собирает данные об активности на своей платформе. Есть основания полагать, что компания использует информацию о продавцах, их продуктах и сделках, которая может повлиять на конкуренцию в рамках платформы, считают в Еврокомиссии.

Европейцы все чаще делают покупки онлайн, что увеличило конкуренцию в розничной торговле и люди получили больше выбора, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер. Она отметила, что крупные онлайн-платформы не должны лишать потребителей этих преимуществ посредством антиконкурентного поведения.

Для этого Amazon изучат на соответствие правилам конкуренции ЕС, резюмировала еврокомиссар.