Защитную дамбу восстановили в пострадавшем от паводка Тулуне

Специалисты восстановили разрушенные участки земляной защитной дамбы на реке Ия в городе Тулун Иркутской области. В работах приняли участие военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения ЦВО.

На данный момент режим ЧС действует в восьми муниципалитетах Приангарья. Всего от паводка пострадали 107 населенных пунктов, в которых проживают 38 тысяч человек. Жертвами стихии стали 25 человек. На данный момент все еще подтопленными остаются 46 домов в Тулуне.

Военнослужащие продолжают заниматься ликвидацией последствий паводка. Они очищают воду от естественных загрязнений, пекут хлеб и раздают местному населению, снабжают людей питьевой водой, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.