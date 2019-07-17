Защитную дамбу восстановили в пострадавшем от паводка Тулуне
Специалисты восстановили разрушенные участки земляной защитной дамбы на реке Ия в городе Тулун Иркутской области. В работах приняли участие военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения ЦВО.
На данный момент режим ЧС действует в восьми муниципалитетах Приангарья. Всего от паводка пострадали 107 населенных пунктов, в которых проживают 38 тысяч человек. Жертвами стихии стали 25 человек. На данный момент все еще подтопленными остаются 46 домов в Тулуне.
Военнослужащие продолжают заниматься ликвидацией последствий паводка. Они очищают воду от естественных загрязнений, пекут хлеб и раздают местному населению, снабжают людей питьевой водой, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.
Иркутская область в эти минуты. Масштабы затопления поражают.#ИркутскаяОбл pic.twitter.com/yhSQ3PlGjj— pol-limona???? (@limona_pol) June 29, 2019