Вторую многопрофильную детскую больницу построят в Красноярске

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик в среду, 17 июля, сообщил, что в ближайшие годы в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Красноярске построят вторую многопрофильную детскую больницу. По его словам, строительство детской больницы начнется после 2021 года с федеральным софинансированием.

«Значимый проект для края в детской медицине — строительство многопрофильной детской больницы в рамках нацпроекта», — сказал Борис Немик.

Министр отметил, что уже подготовили проект и выделили земельный участок, поэтому сейчас уточняются условия, объемы финансового обеспечения и сроки строительства. Вторая многопрофильная детская больница объединит мощности уже существующих детских отделений в Красноярске. Предварительно, стоимость проекта оценили в 14 миллиардов рублей.

«При этом существующий многопрофильный Центр материнства и детства продолжит функционировать», — резюмировал Борис Немик.