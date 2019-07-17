Вторую многопрофильную детскую больницу построят в Красноярске
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик в среду, 17 июля, сообщил, что в ближайшие годы в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Красноярске построят вторую многопрофильную детскую больницу. По его словам, строительство детской больницы начнется после 2021 года с федеральным софинансированием.
«Значимый проект для края в детской медицине — строительство многопрофильной детской больницы в рамках нацпроекта», — сказал Борис Немик.
Министр отметил, что уже подготовили проект и выделили земельный участок, поэтому сейчас уточняются условия, объемы финансового обеспечения и сроки строительства. Вторая многопрофильная детская больница объединит мощности уже существующих детских отделений в Красноярске. Предварительно, стоимость проекта оценили в 14 миллиардов рублей.
«При этом существующий многопрофильный Центр материнства и детства продолжит функционировать», — резюмировал Борис Немик.
13 двоен родилось в первый летний месяц в Краевом центре охраны материнства и детства В июне в Краевом центре охраны материнства и детства родилось 305 детей, из них 153 мальчика и 152 девочки. В июне родилось 13 двоен, троен не было https://t.co/Bjg1KLb3jh pic.twitter.com/Jlsifejndl— Минздрав Красноярска (@Minzdrav_Krasn) 4 июля 2019 г.