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14:21   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Все рабочие подгруппы Донбасса собрались для переговоров в Минске

Все рабочие подгруппы Донбасса собрались для переговоров в Минске

Рабочие подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе собрались для переговоров в Минске. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики. 

Ранее стало известно, что подгруппы по гуманитарным, экономическим и вопросам безопасности начали переговоры в Минске. В среду также пройдет встреча контактной группы. 

«Все профильные группы приступили к работе на минской площадке», — передает ведомство. 

При этом пресс-служба белорусского МИД оповестила в Twitter о предстоящих переговорах подгрупп по Донбассу. 

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В ООН сообщали, что примерно 13 тысяч человек стали жертвами конфликта. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#донбасс #минск #переговоры #политика #общество

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