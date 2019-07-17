Все рабочие подгруппы Донбасса собрались для переговоров в Минске

Рабочие подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе собрались для переговоров в Минске. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что подгруппы по гуманитарным, экономическим и вопросам безопасности начали переговоры в Минске. В среду также пройдет встреча контактной группы.

«Все профильные группы приступили к работе на минской площадке», — передает ведомство.

При этом пресс-служба белорусского МИД оповестила в Twitter о предстоящих переговорах подгрупп по Донбассу.

В #Минск'е начали работу рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/C8MdqCxpkB — МИД Беларуси ???????? (@BelarusMID) July 17, 2019

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В ООН сообщали, что примерно 13 тысяч человек стали жертвами конфликта.