Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в петербургский аэропорт Пулково и отправился оттуда на остров Валаам, где проведет неформальную встречу с российским главой Владимиром Путиным.

Белорусского президента встретил в Петербурге врио губернатора города Александр Беглов вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает Белорусское телеграфное агентство. После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.

Во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей понадеялся на выработку общего понимания дальнейшего развития интеграции России и Белоруссии по итогам переговоров двух глав.

25 июня Путин и Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили двустороннее сотрудничество. Тогда же белорусский глава пригласил российского президента посетить закрытие II Европейских игр в Минске — Путин принял приглашение коллеги.