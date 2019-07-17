Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

 Законопроект о виде на жительство в РФ приняла ГД после второго чтения

Законопроект о виде на жительство в РФ приняла ГД после второго чтения
Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

 Российская компания не занималась подготовкой к салюту в Минске

Российская компания не занималась подготовкой к салюту в Минске
Истребитель F-15 аварийно сел в Польше

Истребитель F-15 аварийно сел в Польше

 Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon

Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon
Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

 Законопроект о виде на жительство в РФ приняла ГД после второго чтения

Законопроект о виде на жительство в РФ приняла ГД после второго чтения
Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

 Российская компания не занималась подготовкой к салюту в Минске

Российская компания не занималась подготовкой к салюту в Минске
Истребитель F-15 аварийно сел в Польше

Истребитель F-15 аварийно сел в Польше

 Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon

Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon
14:21   17 Июля 2019
Россия

Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург

Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в петербургский аэропорт Пулково и отправился оттуда на остров Валаам, где проведет неформальную встречу с российским главой Владимиром Путиным.

Белорусского президента встретил в Петербурге врио губернатора города Александр Беглов вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает Белорусское телеграфное агентство. После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.

 

Во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей понадеялся на выработку общего понимания дальнейшего развития интеграции России и Белоруссии по итогам переговоров двух глав.

25 июня Путин и Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили двустороннее сотрудничество. Тогда же белорусский глава пригласил российского президента посетить закрытие II Европейских игр в Минске — Путин принял приглашение коллеги.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #политика #белоруссия #новости #общество #весь мир #лукашенко #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...