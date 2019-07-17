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14:29   17 Июля 2019
Весь мир

Россиянки выполняют 68% работы по дому, а европейки еще больше

Россиянки выполняют 68% работы по дому, а европейки еще больше

Агентство Kantar TNS провело международное исследование на тему работы по дому, такой как уборка или мытье посуды. Специалисты опросили четыре тысячи граждан Великобритании, России и Франции.

«Результаты исследования подтвердили основные стереотипы о распределении домашних обязанностей. В России и Европе женщины заняты, в основном, самыми трудоемкими делами (уборкой, приготовлением пищи, мытьем посуды, стиркой белья и т.д.)», — отметили в публикации.

Россиянки, например, выполняют только 68 процентов домашней работы, в то время как представительницы Европы — 76. Похожая ситуация и в распределении главных ролей по ведению хозяйства: в России 73 процента женщин выбрали эту ношу, во Франции — 84, а в Британии доля и вовсе составила 85 процентов.

Россиянки выполняют 68% работы по дому, а европейки еще больше

Мужчины же чаще всего самостоятельно выносят мусор, чинят машины и стригут газон (в российских реалиях — косят траву). Более половины представителей сильного пола уверены, что они вместе с супругой поддерживают дом в чистоте, но с этим согласна только четверть женщин.

Почти все опрошенные — 92 процента — распределяют домашние хлопоты между членами семьи. Только десять процентов россиянок в одиночку справляются с бытом, тогда как около половины европеек жалуются на это.

Россиянки выполняют 68% работы по дому, а европейки еще больше

 

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Автор: Анна Манц
#россия #европа #опрос #дом #уборка

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