Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька. Случай произошел в среду на востоке Москвы. Об этом 17 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Как сообщил источник агентства, домашний питомец застрял на балконе жилой квартиры по улице Сокольнический Вал.

«После разборки обшивки спасатели аварийно-спасательного отряда № 5 достали зверька и вернули хозяйке», — передает ТАСС слова собеседника агентства.

Хорек не пострадал, добавил источник.