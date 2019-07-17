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13:53   17 Июля 2019
Россия

Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька. Случай произошел в среду на востоке Москвы. Об этом 17 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. 

Как сообщил источник агентства, домашний питомец застрял на балконе жилой квартиры по улице Сокольнический Вал. 

«После разборки обшивки спасатели аварийно-спасательного отряда № 5 достали зверька и вернули хозяйке», — передает ТАСС слова собеседника агентства. 

Хорек не пострадал, добавил источник. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #общество #животное

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