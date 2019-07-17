Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии будут завершены в полном объеме к апрелю 2023 года. Об этом рассказал первый заместитель главы Минобороны Индии Шипад Наик в ходе выступления в нижней палате парламента республики.

Он напомнил, что контракт на поставку С-400 был заключен с Россией 5 октября 2018 года.

Ранее в июле сообщалось, что первые новейшие крылатые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители Су-30МКИ. Контракт на перевооружение самолетов комплексом «БраМос» был заключен в минувшем году.