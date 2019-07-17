Эксперимент по квотированию выбросов в 12 городах РФ стартует в 2020 году

Государственная дума приняла правительственный закон, который предусматривает проведение эксперимента по квотированию выбросов в период с 2020 по 2024 год. Мероприятие распространяется на Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уже отмечал, что воздух вышеперечисленных городов сильно загрязнен. Они утверждены в президентском указе.

Согласно плану, в будущем году проведут сводные расчеты, оценят риски для человеческого здоровья и утвердят список объектов и выбросов, которые будут облагаться квотой. В 2021 году комплексные данные будут обновлены в соответствии с новым положением дел.

План по целевым показателям намерены обсудить вместе с правительствами регионов, которые участвуют в эксперименте. Вместе с тем, глава области будет нести персональную ответственность за недостижение показателей.

Как только установят квоты, региональные власти в течение трех месяцев обязаны разработать предложения для актуализации мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу. В это время юрлица и ИП, которые владеют предприятиями-загрязнителями, должны разработать план по достижению квот.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 ноября текущего года.