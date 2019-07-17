Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

 Законопроект о виде на жительство в РФ приняла ГД после второго чтения

Законопроект о виде на жительство в РФ приняла ГД после второго чтения
Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

 Российская компания не занималась подготовкой к салюту в Минске

Российская компания не занималась подготовкой к салюту в Минске
Истребитель F-15 аварийно сел в Польше

Истребитель F-15 аварийно сел в Польше

 Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon

Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon
Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

Жителя Ставрополья попался на крупной взятке для сотрудника ФСБ

 Законопроект о виде на жительство в РФ приняла ГД после второго чтения

Законопроект о виде на жительство в РФ приняла ГД после второго чтения
Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

 Российская компания не занималась подготовкой к салюту в Минске

Российская компания не занималась подготовкой к салюту в Минске
Истребитель F-15 аварийно сел в Польше

Истребитель F-15 аварийно сел в Польше

 Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon

Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon
13:55   17 Июля 2019
Россия

Эксперимент по квотированию выбросов в 12 городах РФ стартует в 2020 году

Эксперимент по квотированию выбросов в 12 городах РФ стартует в 2020 году

Государственная дума приняла правительственный закон, который предусматривает проведение эксперимента по квотированию выбросов в период с 2020 по 2024 год. Мероприятие распространяется на Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уже отмечал, что воздух вышеперечисленных городов сильно загрязнен. Они утверждены в президентском указе.

Согласно плану, в будущем году проведут сводные расчеты, оценят риски для человеческого здоровья и утвердят список объектов и выбросов, которые будут облагаться квотой. В 2021 году комплексные данные будут обновлены в соответствии с новым положением дел.

Эксперимент по квотированию выбросов в 12 городах РФ стартует в 2020 году

План по целевым показателям намерены обсудить вместе с правительствами регионов, которые участвуют в эксперименте. Вместе с тем, глава области будет нести персональную ответственность за недостижение показателей.

Как только установят квоты, региональные власти в течение трех месяцев обязаны разработать предложения для актуализации мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу. В это время юрлица и ИП, которые владеют предприятиями-загрязнителями, должны разработать план по достижению квот.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 ноября текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#госдума #эксперимент #выброс #квота

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...