Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что на данный момент процент бракованных подписей у намного превышает десять процентов. У одного Андрея Бабушкина (Яблоко, 11 округ) эта цифра составляет 40 процентов.

«Если поступят жалобы, мы внимательно все перепроверим», — добавил Горбунов.

Ранее рабочая группа избиркома признала, что из 4940 подписей, поставленных в поддержку Любови Соболь, 725 автографов оказались недостоверными. Брак составил 14,67 процента - это на 4,67 проценты выше допустимого законом порога в десять процентов. У кандидата Ильи Яшина брак составил 11,4 процента.

Незарегистрированные кандидаты от блогера Алексея Навального пока не отреагировали на предложение главы МГИК обжаловать решение о недопуске в рамках закона и продолжают митинговать на Трубной площади. Исключение — «Яблоко». Партия сообщила, что будет добиваться регистрации пяти человек: Андрея Бабушкина, Анастасии Брюхановой, Кирилла Гончарова, Сергея Митрохина и Елены Русаковой. Впрочем, как заметил председатель московской комиссии, действия некоторых претендентов на мандат депутата Мосгордумы указывают на то, что заявленная цель отличается от реальных намерений.

«Мне понравилось высказывание одного незарегистрированного кандидата: ну все, кампания закончилась, можно вылететь сейчас границу, а билет-то у него заранее был куплен. Я так понимаю, то есть он и не рассчитывал, что его зарегистрируют», — привел пример Горбунов.

Напомним, кандидаты от Навального были пойманы на массовой фальсификации подписных листов. Кроме того, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло заявил, что половина подписей, поставленных в поддержку Соболь, принадлежат умершим людям. Еще треть - тем, кого даже никогда не существовало.