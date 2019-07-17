Офис Зеленского хочет создать Совет по свободе слова при президенте Украины

Совет по вопросам свободы слова для диалога с медиасообществом и борьбы с цензурой могут создать на Украине. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что Совет будет собираться регулярно. Он будет помогать находить и устранять угрозы для свободы слова и проявления цензуры. Также его представители будут делать акцент на защите прав журналистов.

В состав ведомства войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Аналогичные советы предложено создать и на региональных уровнях.