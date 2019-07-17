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14:02   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Офис Зеленского хочет создать Совет по свободе слова при президенте Украины

Офис Зеленского хочет создать Совет по свободе слова при президенте Украины

Совет по вопросам свободы слова для диалога с медиасообществом и борьбы с цензурой могут создать на Украине. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что Совет будет собираться регулярно. Он будет помогать находить и устранять угрозы для свободы слова и проявления цензуры. Также его представители будут делать акцент на защите прав журналистов.

В состав ведомства войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Аналогичные советы предложено создать и на региональных уровнях.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #цензура #свобода слова

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