Горбунов назвал тройку «Чичиковых», собравших больше всего подписей умерших

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил о большом количестве «мертвых душах» в подписных листах незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, и напомнил им об уголовной ответственности, передает корреспондент «Политики Сегодня». Всего на 12 кандидатов, чьи подписи проверили, набралось 344 автографа за авторством усопших.

«Если это перевести на структуру вооруженных сил, то целый батальон умерших набрали», - заметил Горбунов.

«Лидером среди Чичиковых», как добавил глава Мосгоризбиркома, стал Александр Загородних, пытавшийся зарегистрироваться кандидатом в 3-ем округе с помощью 174 подписей мертвых. Серебро у Ивана Кульнева - 60 автографов умерших, бронза - у Кирилла Гончарова (команды сына экс-депутата Госдумы Гудкова, 32 округ), его, по документам, поддержали 46 покойных, среди них усопший отец солиста группы «Хлеб». Такие подписи есть и у Гудкова и Любови Соболь.

«Когда кандидаты кричат, что их не пускают, лучше бы они разобрались со своими сборщиками. Это же уголовное дело, у нас есть практика когда людей привлекали к уголовной ответственности», - напомнил Горбунов.

Память одной из «подписавшейся» за Соболь, как напомнил Горбунов, попытались почтить на заседании окружного избиркома минутой молчания. Впрочем, ее сорвала сама кандидат.

Лидерами по недействительным паспортным данным в подписных листах стал экс-депутат Госдумы Гудков и представитель партии «Яблоко» Андрей Бабушкин.

«О какой регистрации может идти речь по этим кандидатам, если все фантазии?», — задал риторический вопрос Горбунов.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.