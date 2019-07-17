Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

Украинцы предложили президенту страны Владимиру Зеленскому выкупить Крым у России в рассрочку. Петиция с такой инициативой опубликована на сайте президента Украины.

Автор петиции отмечает, что подобный способ подойдет для решения проблемы с Донбассом. Он отметил, что нужно использовать тактику Китая, то есть договориться, что Украина купит у России в рассрочку Донбасс.

«Обговорите цену. <…> Также можно выкупить Крым», — предлагает автор инициативы.

Он добавил, что все украинцы ждут от главы государства «смелое решение» проблемы.

Крым вошел в состав РФ после проведенного референдума в марте 2014 года. На нем большинство избирателей проголосовали за присоединение полуострова к России. При этом Украина называет Крым временно оккупированной территорией, по-прежнему считая его своим. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос региона закрыт навсегда.