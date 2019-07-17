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13:48   17 Июля 2019
Россия

Горбунов перечислил основные нарушения с подписями в 43-м округе Москвы

Горбунов перечислил основные нарушения с подписями в 43-м округе Москвы

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в среду, 17 июля, сообщил, что многие видели заседание 43-ей комиссии, на которой присутствовал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, Мосгоризбирком в аналогичном ключе рассмотрит жалобы, которые поступят в ИК.

«У всех кандидатов есть право обжаловать решение в вышестоящей комиссии или в суде», — добавил Горбунов.

Основные причины отказа — подписи выполнены другим, либо одним и тем же лицом. Один и тот же избиратель поставил подпись за одного и того же кандидата, а в каждой папке попадается одна и та же фамилия, продолжил глава Мосгоризбиркома. 

«Очень много брака. Собирали подписи у избирателей, которые не обладали активным избирательным правом в данном округе», — отметил Горбунов.

По его словам, часто данные не совпадали с паспортными. Скандал — включение умерших избирателей. Отказали всем самовыдвиженцам и Троицкому, и Митрохину, и Соболь, и Сколову. Подход был одинаковый, поэтому нельзя говорить, что кто-то специально против кого-то настроил.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #мосгордума #мосгоризбирком

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