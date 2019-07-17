Местоположение ядерного оружия США в Европе не было секретом

Глава Фонда изучения США и доктор исторических наук Юрий Рогулев оценил данные, что НАТО по ошибке обнародовало адреса военных баз в Европе, где хранится ядерное оружие. Он побеседовал на эту тему с порталом «360» 17 июля.

«Все это было известно, что США держат ядерное оружие в Европе… Поэтому это вообще не являлось секретом», — начал собеседник.

Многие самолеты способны нести ядерное вооружение, а летчики разных стран проходят обучение по его использованию. К тому же, американские базы стоят на европейской территории со времен холодной войны, а Вашингтон имеет право распоряжаться оружием, которое тогда там появилось.

«Места, точки расположения — ну, может, это они там случайно как-то оказались. Но уверяю вас, что они в тех же самых местах базирования, где войска находятся», — добавил он.

На данный момент количество баз в Европе уменьшилось, но основные продолжают работать. В пример директор привел арсенал на немецкой территории:

«Рамштайн — база американская в Германии — это целый город, огромный район, регион даже практически».

Раскрытие данных, по мнению Рогулева, могло быть обычным нарушением или даже техническим сбоем.