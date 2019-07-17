Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Украинский лидер Владимир Зеленский поскандалил с директором аэропорта в Николеве Федором Барном. Об этом 17 июля сообщает интернет-издание «Обозреватель».

По данным издания, конфликт между главой государства и директором аэропорта случился после того, как они начали обсуждать достройку терминала николаевского аэровокзала, а также количество необходимого на это времени и средств.

«Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?», — спросил Барна у президента Украины.

Вопрос возмутил Зеленского.

«Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!», — ответил он.

После этого директор аэропорта попытался остановить Зеленского и извиниться. Он добавил, что просит помощи.

«Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?», — спросил он.

По информации издания, дальше разговор между Зеленским и Барном продолжился на повышенных тонах.