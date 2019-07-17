Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперимент по квотированию выбросов в 12 городах РФ стартует в 2020 году

Эксперимент по квотированию выбросов в 12 городах РФ стартует в 2020 году

 Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года
Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

 Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

 Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии
Эксперимент по квотированию выбросов в 12 городах РФ стартует в 2020 году

Эксперимент по квотированию выбросов в 12 городах РФ стартует в 2020 году

 Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года
Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

 Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

 Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии
13:10   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Украинский лидер Владимир Зеленский поскандалил с директором аэропорта в Николеве Федором Барном. Об этом 17 июля сообщает интернет-издание «Обозреватель». 

По данным издания, конфликт между главой государства и директором аэропорта случился после того, как они начали обсуждать достройку терминала николаевского аэровокзала, а также количество необходимого на это времени и средств. 

«Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?», — спросил Барна у президента Украины. 

Вопрос возмутил Зеленского. 

«Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!», — ответил он. 

После этого директор аэропорта попытался остановить Зеленского и извиниться. Он добавил, что просит помощи. 

«Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?», — спросил он. 

По информации издания, дальше разговор между Зеленским и Барном продолжился на повышенных тонах. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #скандал #общество #весь мир #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...