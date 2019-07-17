Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой ЕК

Российский лидер направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент подтвердил готовность России к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам.

Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен на пост нового председателя Еврокомиссии. Она будет занимать должность в течение следующих пяти лет. Для утверждения ее кандидатуры было необходимо набрать 374 голоса, за нее выступили 383 депутата.

Владимир Путин в телеграмме отметил, что обширный политический опыт и авторитет Урсулы фон дер Ляйен поспособствуют конструктивной работе Еврокомиссии и помогут восстановить взаимовыгодное партнерство между Евросоюзом и Россией.