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13:18   17 Июля 2019
Россия

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой ЕК

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой ЕК

Российский лидер направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент подтвердил готовность России к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам.

Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен на пост нового председателя Еврокомиссии. Она будет занимать должность в течение следующих пяти лет. Для утверждения ее кандидатуры было необходимо набрать 374 голоса, за нее выступили 383 депутата.

Владимир Путин в телеграмме отметил, что обширный политический опыт и авторитет Урсулы фон дер Ляйен поспособствуют конструктивной работе Еврокомиссии и помогут восстановить взаимовыгодное партнерство между Евросоюзом и Россией.

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Автор: Ольга Шпакова
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