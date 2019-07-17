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13:07   17 Июля 2019
Россия

Глава Мосгоризбиркома назвал основные причины отказа в регистрации кандидатами в МГД

Глава Мосгоризбиркома назвал основные причины отказа в регистрации кандидатами в МГД

Возглавляющий Мосгоризбирком Валентин Горбунов заявил, что основными причинами отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму стали подписи избирателей, выполненные за них другим лицом.

Горбунов утверждает, что во время сбора подписи также брали у избирателей, не обладающих избирательным правом в данном округе. Также он упомянул включение в голосование подписей умерших граждан.

Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло заявил, что 20 процентов подписей, собранных за кандидата от 43-го округа и юриста «ФБК» Любовь Соболь оказались фальшивыми — согласно документам, свои голоса за кандидатку отдавали «мертвые души».

В конце июня полицейские обнаружили «цех» по фальсификации подписей в поддержку соратницы Навального, а 16 июля столичная избирательная комиссия отказалась засчитать 724 подписи Соболь из 4 940 поданных за нее подписей — процент брака превысил десятипроцентную норму и кандидатке отказали в регистрации.

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Автор: Тимофей Булочкин
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