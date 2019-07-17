Минздрав предложил вести запрет на продажу табака и алкоголя в жилых районах

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает, что следует запретить продажу алкоголя и табака в магазинах, которые расположены в жилых районах и домах. По его мысли, это приведет к снижению потребления алкоголя.

Брюн назвал несколько причин, почему небольшие магазины, располагающиеся в жилых домах, вредны. Во-первых, алкоголь и сигареты у людей оказываются в шаговой доступности. Во-вторых, напитки распиваются тут же во дворах и на детских площадках.

Эксперт отметил, что, скорее всего, и после запрета подобных алкомаркетов останется категория людей, которая будет ездить и покупать алкоголь в крупных магазинах.

«Есть люди сомневающиеся — их большинство, попалась на глаза бутылка, он купил, не попалась — не купил. Поэтому я думаю, что сокращение потребления алкоголя будет прежде всего за счет этой группы таких сомневающихся потребителей, неустойчивых», — пояснил он.

За последние восемь лет потребление алкоголя в стране снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения. Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний.