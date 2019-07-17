Горбунов рассказал, как оппозиция атаковала спамом почту Мосгоризбиркома
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в среду, 17 июля, сообщил, что оппозиция пыталась надавить на Мосгоризбирком через электронные письма. По его словам, «забросали почту» 200-ми требованиями о регистрации всех кандидатов, умышленно влияя на избирательный процесс.
«Спам какой-то пошел в течение 3–4 дней, текст одинаковых, фамилии разные», — добавил глава Мосгоризбиркома.
Подключили известных людей, продолжил Горбунов. Один в Эстонии живет более пяти лет, другой в Канаду уехал, но им же «виднее обстановка в Москве».
Председатель напомнил, что избирательная комиссия отказала в регистрации 18 представителям партий. Зарегистрировали 62 самовыдвиженца, а 39-ти отказали. Глава Мосгоризбиркома считает, что этот этап запомнился проведением протестных акций.