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12:55   17 Июля 2019
Россия

МИД РФ назвал сообщения об отказе в визах американским учителям откровенной ложью

МИД РФ назвал сообщения об отказе в визах американским учителям откровенной ложью

МИД РФ назвал «откровенной ложью» информацию о невыдаче российских виз учителям из США. В ведомстве добавили, что они направлялись в РФ с дипломатическими паспортами. 

В российском дипведомстве отметили, что американская сторона скрыла факты, а также, что они возмущены, как американские СМИ манипулируют общественным мнением с подачи Вашингтона. 

«А они [факты] таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие», — сообщили в ведомстве. 

Россия ранее отказала в выдаче виз 30-ти преподавателям Англо-американской школы в Москве, заявила газета New York Times. В школе никаких комментариев на этот счет не давали. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #мид рф #общество #виза

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