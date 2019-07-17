МИД РФ назвал сообщения об отказе в визах американским учителям откровенной ложью

МИД РФ назвал «откровенной ложью» информацию о невыдаче российских виз учителям из США. В ведомстве добавили, что они направлялись в РФ с дипломатическими паспортами.

В российском дипведомстве отметили, что американская сторона скрыла факты, а также, что они возмущены, как американские СМИ манипулируют общественным мнением с подачи Вашингтона.

«А они [факты] таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие», — сообщили в ведомстве.

Россия ранее отказала в выдаче виз 30-ти преподавателям Англо-американской школы в Москве, заявила газета New York Times. В школе никаких комментариев на этот счет не давали.