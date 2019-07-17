МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

МИД России упрекнул Вашингтон в манипуляциях общественным мнением и умалчивании фактов, объясняя отказ в предоставлении виз 30 преподавателям американской школы в Москве.

«Очередной фейк: Россия не выдает визы американским учителям, которые работают в Москве. Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты», - отметили в МИД.

Как сообщили «Политике Сегодня» в российском внешнеполитическом ведомстве, учителя из США направлялись в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие.

«Но, несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием, учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла Хантсмана. То есть учитель - это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию», — сообщили в МИД РФ.

Многолетние попытки убедить Вашингтон сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы, визы учителей, решить все возникшие вопросы на основе взаимности были безрезультатными, добавили в ведомстве. При этом аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдает.

«Государственные органы США, видимо, специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан. Кроме того, американская сторона пошла ещё дальше и начала запугивать и шантажировать некоторых родителей учеников школы. А сегодня был организован и информационный залп, состоящий из подтасовки фактов и дезинформации», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на письмо члена совета учебного заведения и сотрудницу посольства США Хизер Бирнс сообщила, что МИД РФ отказал в предоставлении виз 30 преподавателям англо-американской школы, управляемой посольствами западных стран. Американский дипломат не исключила, что это решение «окажет разрушительное влияние на способность школы нанимать и удерживать высококлассных международных учителей и сотрудников». В свою очередь издание со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне охарактеризовало ситуацию, как «попытку политического давления на США».