Стеклянная галька из бухты Владивостока может «фонить»

Некоторые «стекляшки» в Стеклянной бухте на Дальнем Востоке могут источать радиацию, предупредил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева Владимир Раков. Он побеседовал на эту тему с РИА Новости 17 июля.

Недавно поступили сообщения, что китайские туристы увидели в обкатанных стеклах сувениры и поэтому массово собирают стеклянную гальку. На пляже бухты даже разместили специальные таблички, которые запрещают сбор, однако это не подействовало.

Собеседник рассказал, что такой необычный пляж появился во Владивостоке в концу 1960-х годов из-за рекультивации мусорного полигона. Часть отходов просто сбрасывали в воду. Особенно много на свалке было бутылок из коричневого стекла, так как их не принимали в специальных пунктах.

«Это стекло, сваленное в море, за счет юго-восточных ветров потихоньку сносилось в северном направлении, где разбивалось о скалы, прибрежные камни и накапливалось в небольшом закутке — ныне бухта Стеклянная», — пояснил он.

Раньше здесь была обычная галька и песок, однако волны выбрасывали на берег обкатанное стекло. Однако скоро и оно исчезнет, так как разобьется на более мелкие фракции, а потом и вовсе разотрется в песок.

Кроме стекла на пляже могут находится и «отшлифованные» морем батарейки или аккумуляторные детали. Более того, там можно обнаружить предметы, содержащие другие вредные тяжелые металлы. Поэтому необычная бухта имеет несколько повышенный радиационный фон.

«Это не смертельные дозы, но в небольших количествах тоже ничего хорошего не будет», — отметил Раков.

Специалист не рекомендовал забирать с собой яркие и необычные находки, а также лежать на неестественной гальке. Вместе с тем, бухте не нанесет никакого вреда постепенный вынос «стекляшек».