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13:06   17 Июля 2019
Россия

Стеклянная галька из бухты Владивостока может «фонить»

Стеклянная галька из бухты Владивостока может «фонить»

Некоторые «стекляшки» в Стеклянной бухте на Дальнем Востоке могут источать радиацию, предупредил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева Владимир Раков. Он побеседовал на эту тему с РИА Новости 17 июля.

Недавно поступили сообщения, что китайские туристы увидели в обкатанных стеклах сувениры и поэтому массово собирают стеклянную гальку. На пляже бухты даже разместили специальные таблички, которые запрещают сбор, однако это не подействовало.

Стеклянная галька из бухты Владивостока может «фонить»

Собеседник рассказал, что такой необычный пляж появился во Владивостоке в концу 1960-х годов из-за рекультивации мусорного полигона. Часть отходов просто сбрасывали в воду. Особенно много на свалке было бутылок из коричневого стекла, так как их не принимали в специальных пунктах.

«Это стекло, сваленное в море, за счет юго-восточных ветров потихоньку сносилось в северном направлении, где разбивалось о скалы, прибрежные камни и накапливалось в небольшом закутке — ныне бухта Стеклянная», — пояснил он.

Раньше здесь была обычная галька и песок, однако волны выбрасывали на берег обкатанное стекло. Однако скоро и оно исчезнет, так как разобьется на более мелкие фракции, а потом и вовсе разотрется в песок.

Стеклянная галька из бухты Владивостока может «фонить»

Кроме стекла на пляже могут находится и «отшлифованные» морем батарейки или аккумуляторные детали. Более того, там можно обнаружить предметы, содержащие другие вредные тяжелые металлы. Поэтому необычная бухта имеет несколько повышенный радиационный фон.

«Это не смертельные дозы, но в небольших количествах тоже ничего хорошего не будет», — отметил Раков.

Специалист не рекомендовал забирать с собой яркие и необычные находки, а также лежать на неестественной гальке. Вместе с тем, бухте не нанесет никакого вреда постепенный вынос «стекляшек».

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Автор: Анна Манц
#владивосток #бухта #радиация #стекло

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