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12:59   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Взрывотехническую экспертизу проведут по делу о ЧП на салюте в Минске

Взрывотехническую экспертизу проведут по делу о ЧП на салюте в Минске

Экспертиза по делу о трагическом происшествии на салюте в Минске 3 июля поможет определить причины взрывов салютных установок. Об этом рассказали в пресс-службе СК Белоруссии.

Во время салюта ко Дню независимости в Минске из-за взрыва фейерверков погибла женщина, еще 10 человек получили ранения.

Главное следственное управление СК продолжает расследовать это дело, в рамках которого ведутся различные следственные действия.

В уголовном деле фигурируют четверо: двум из них предъявили обвинение по уголовной статье о нарушении правил обращения с пиротехникой, повлекшее смерть человека. Еще двое находятся в статусе подозреваемых

Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что фейерверки закупали у российской компании "Пиро-Росс", которая находится в Сергиевом Посаде. Следственный Комитет республики задержал двух представителей предприятия.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #минск #белоруссия #фейерверк

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