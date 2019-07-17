Государственным инспекторам разрешат обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате. Соотвествующий законопроект кабмин внес в Госдуму. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Правительство России внесло в Госдуму России законопроект, согласно которому государственные инспекторы труда получат право направлять в службу судебных приставов неисполненные работодателем предписания по погашению задолженности по зарплате», — сообщают в ведомстве.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что подобную меру к работодателю инспектора будут применять в случае неисполнения выданного ранее предписания в обозначенный срок. По словам главы трудового ведомства, законопроект позволит в досудебном порядке (при отсутствии спора) решить вопрос, связанный с обеспечением конституционного права работников на оплату труда.

Авторы законопроекта уверены, что он поможет решить проблему с задолженностями по зарплате, а также нормализовать отношения на рынке труда. При помощи этого закона удастся снизить количество недобросовестных работодателей.

Министр заверил, что работодателю предоставят достаточно времени на самостоятельное устранение нарушений. Должники также смогут через суд обжаловать решение инспектора.