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12:49   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Траурный митинг в память о погибших в катастрофе MH17 проходит в Донбассе

Траурный митинг в память о погибших в катастрофе MH17 проходит в Донбассе

Траурный митинг в память о жертвах авиакатастрофы Boeing-777 компании Malaysia Airlines, рухнувшего 17 июля 2014 года под Донецком, проходит в Донбассе. 

Организаторы утверждают, что на мероприятия пришли более 500 человек, в частности, глава ДНР Денис Пушилин, спикер парламента Республики Владимир Бедевка и другие официальные лица.

Траурный митинг в память о погибших в катастрофе MH17 проходит в Донбассе

Во время митинга Пушилин выразил слова скорби о погибших в этой трагедии. Кроме того, он подчеркнул, что катастрофа является провокацией Киева.

«На протяжении этих пяти лет мы видим, что различной ложью и фальсификацией фактов Украина пытается обвинить ополчение Народной Республики и Российскую Федерацию в этом преступлении», — сказал он.

Напомним, пять лет назад малайзийский Boeing совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек. Все они погибли в результате крушения самолета.

Траурный митинг в память о погибших в катастрофе MH17 проходит в Донбассе

Международная следственная группа, которую возглавляют Нидерланды, считает, что в случившемся виновата Россия. В расследовании говорится, что ЗРК «Бук», из которого стреляли в самолет, привезли с российской территории, а потом доставили обратно. При этом все эти заявления бездоказательны.

Минобороны РФ ответило, что все ракеты, о которых говорит следствие, были утилизированы после 2011 года. Концерн «Алмаз-Антей» провел ряд экспериментов, которые доказали, что лайнер сбили с территории, подконтрольной украинской армии. Однако расследование проигнорировало данные.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #траур #mh17 #пушилин

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