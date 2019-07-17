Москвич пожалуется в избирком на подделку его подписи кандидатом от «Яблока»

Пользователь Facebook заявил о подделке его голоса за кандидата в Мосгордуму от «Яблока» Анастасии Брюхановой: он утверждает, что не ставил свою подпись за ее выдвижение и не давал штабу свой номер телефона.

«Мне вчера вечером звонили из штаба Брюхановой с тел 79999950185. Вы говорят поставили подпись и надо ее подтвердить. Несколько раз убеждали. Подпись я не ставил и неизвестно откуда у них мой номер мобильного. В связи с этим думаю действительно у них много левых подписей…», — написал пользователь Алексей Баранов в своем Facebook.

Муниципальный депутат от московского района Щукино Брюханова выдвигается от партии «Яблоко» по 42-му округу Москвы — это район Раменки, Дорогомилово и часть Фили-Давыдково. Баранов пояснил, что планирует отвезти заявление по поводу фальсификации своей подписи за Брюханову в окружную избирательную комиссию.

Другой кандидат «от оппозиции», юрист и соратница Навального Любовь Соболь, избирается по 43-му округу столицы — ранее член Общественной палаты Илья Ремесло выяснил, что 20 процентов собранных за Соболь подписей являются «мертвыми душами».

В середине июля Соболь обвинила Мосгоризбирком в признании настоящих подписей за свою кандидатуру поддельными и сообщила, что актер Михаил Ширвиндт поставил за нее подпись, которую не засчитали как настоящую. Версию Соболь опроверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов и доказал, что подпись телеведущего была засчитана.