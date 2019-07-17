Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в пролив Ла-Манш

Представитель Северного флота РФ в среду, 17 июля, сообщил, что российский фрегат «Адмирал Горшков» в ходе дальнего похода зашел в пролив Ла-Манш, который расположен между побережьем Франции и островом Великобритания. По информации флота, фрегат проходит пролив Ла-Манш в Северном направлении​​​.

«В ближайшее время фрегат и суда обеспечения, входящие в состав отряда Северного флота, совершат переход через проливную зону в Северное море», — говорится в релизе.

Экипаж «Адмирала Горшкова» обучился в Бискайском заливе противовоздушной и противолодочной обороне, а также потренировался в рамках спасательных операции с применением корабельных противолодочных вертолетов Ка-27.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска в феврале 2019 года. Североморцы успели пройти более 33 тысяч морских миль и зайти в различные иностранные порты.