Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

 Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

 Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

 Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии
Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

 Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

 Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

 Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии
12:25   17 Июля 2019
Общество

Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в пролив Ла-Манш

Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в пролив Ла-Манш

Представитель Северного флота РФ в среду, 17 июля, сообщил, что российский фрегат «Адмирал Горшков» в ходе дальнего похода зашел в пролив Ла-Манш, который расположен между побережьем Франции и островом Великобритания. По информации флота, фрегат проходит пролив Ла-Манш в Северном направлении​​​.

«В ближайшее время фрегат и суда обеспечения, входящие в состав отряда Северного флота, совершат переход через проливную зону в Северное море», — говорится в релизе.

Экипаж «Адмирала Горшкова» обучился в Бискайском заливе противовоздушной и противолодочной обороне, а также потренировался в рамках спасательных операции с применением корабельных противолодочных вертолетов Ка-27.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска в феврале 2019 года. Североморцы успели пройти более 33 тысяч морских миль и зайти в различные иностранные порты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #ла-манш #северный флот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...